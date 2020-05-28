Естонія не закриватиме усю країну у разі "другої хвилі"

Естонія змінить свою стратегію боротьби з вірусом у разі "другої хвилі" епідемії, щоб "не закривати країну, але закривати вірус".

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Юрі Ратас в інтерв’ю ERR.

"Ми маємо бути краще підготовлені, і не повинні будемо запроваджувати загальнонаціональні обмеження, як зараз. Потрібно якнайшвидше виявляти і локалізувати осередки спалаху, та мати напоготові захисні засоби. Основний принцип має полягати у тому, що ми закриваємо не Естонію, а закриваємо вірус", - зазначив Юрі Ратас.

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Зокрема, якщо вірус поводитиме себе схожим чином, розглянуть варіант не переводити школи на дистанційне навчання.

Також не зупинятимуть планове лікування у медичних закладах.

Прем’єр підтвердив раніше анонсований намір створити двомісячний резерв захисних засобів, з яких запас на 1 місяць має забезпечити кожен заклад для себе, і на ще один – може розраховувати на допомогу з національного резерву.

Водночас, за його словами, заходи країни на першу хвилю не були надмірними, зважаючи на те, що знань про вірус на початку епідемії було недостатньо.

"Думаю, ми діяли правильно. Наукова рада також каже, що рішення уряду були правильними, пропорційними та допомогли спинити поширення вірусу", - додав прем’єр.

За останню добу в Естонії виявили 11 нових хворих на коронавірус, жоден хворий не помер. З початку епідемії, в країні зареєстрували 1851 підтверджених заражень коронавірусом, 66 людей померли, 1574 - одужали.