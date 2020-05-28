Эстония не будет закрывать всю страну в случае "второй волны"

Эстония изменит свою стратегию борьбы с вирусом в случае "второй волны" эпидемии, чтобы "не закрывать страну, но закрывать вирус".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Юри Ратас в интервью ERR.

"Мы должны быть лучше подготовлены, и не должны будем вводить общенациональные ограничения, как сейчас. Нужно как можно быстрее выявлять и локализовать очаги возгорания и иметь наготове защитные средства. Основной принцип должен заключаться в том, что мы закрываем не Эстонию, а закрываем вирус", - отметил Юри Ратас.

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В частности, если вирус будет вести себя подобным образом, рассмотрят вариант не переводить школы на дистанционное обучение.

Также не будут останавливать плановое лечение в медицинских учреждениях.

Премьер подтвердил ранее анонсированное намерение создать двухмесячный резерв защитных средств, из которых запас на один месяц должно обеспечить каждое учреждение для себя, и еще на один - может рассчитывать на помощь из национального резерва.

Однако, по его словам, мероприятия страны на первое время не были чрезмерными, несмотря на то, что знаний о вирусе в начале эпидемии было недостаточно.

"Думаю, мы действовали правильно. Научный совет также говорит, что решения правительства были правильными, пропорциональными и помогли остановить распространение вируса", - добавил премьер.

За последние сутки в Эстонии обнаружили 11 новых больных коронавирусом, ни один больной не умер. С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1851 подтвержденных заражений коронавируса, 66 человек умерли, 1574 - выздоровели.