ЄС закликав США не розривати відносини з ВООЗ

Глобальна загроза пандемій вимагає міжнародного співробітництва, тому США повинні переглянути оголошене ними рішення про припинення відносин з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"ВООЗ повинна і надалі бути в змозі керувати міжнародними заходами реагування на пандемію, нинішніми і майбутніми. Для цього потрібна участь і підтримка всіх. Перед обличчям цієї глобальної загрози зараз настав час для розширення співпраці і спільних рішень. Слід уникати дій, що послаблюють міжнародні результати. У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє оголошене рішення", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що під час загальної боротьби проти пандемії COVID-19 "головним завданням для всіх є порятунок життів, стримування і пом'якшення цієї пандемії".

"Європейський союз продовжує підтримувати ВООЗ в цьому відношенні і вже надав додаткове фінансування", - нагадали фон дер Ляєн і Боррель.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом.

У квітні Трамп зупинив фінансування організації, а після цього в листі 18 травня дав ВООЗ 30 днів для здійснення реформ.