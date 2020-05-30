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США прекращают отношения с ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом






ЕС призвал США не разрывать отношения с ВОЗ

Суббота, 30 мая 2020, 16:36

Глобальная угроза пандемий требует международного сотрудничества, поэтому США должны пересмотреть объявленное ими решение о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуется участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, ослабляющих международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что во время всеобщей борьбы против пандемии COVID-19 "главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии".

"Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - напомнили фон дер Ляйен и Боррель.

Напомним, президент Дональд Трамп обїявил, что Соединенные Штаты прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

В апреле Трамп остановил финансирование организации, а после этого в письме 18 мая дал ВОЗ 30 дней для осуществления реформ.

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