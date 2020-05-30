США припиняють відносини з ВООЗ через ситуацію з коронавірусом

Сполучені Штати припиняють відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом.

Про це заявив президент Дональд Трамп, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Крок до виходу з організації, до якої офіційно приєдналися США в 1948 році, відбувається на тлі зростаючої напруги між Вашингтоном та Пекіном через спалах коронавірусу. Вперше вірус з'явився в китайському місті Ухань наприкінці минулого року.

Трамп заявив, що китайські чиновники "проігнорували свої зобов'язання щодо звітування" перед ВООЗ щодо вірусу, який вбив сотні тисяч людей у ​​всьому світі, і тиснули на це агентство, щоб "ввести в оману світ".

"Китай має тотальний контроль над Всесвітньою організацією охорони здоров’я, незважаючи на те, що платить лише 40 мільйонів доларів на рік, порівняно з тим, що сплачують Сполучені Штати, а це приблизно 450 мільйонів доларів на рік", - сказав він.

Рішення Трампа відбулося після обіцянки минулого тижня президентом Китаю Сі Цзіньпіном дати 2 мільярди доларів ВООЗ протягом наступних двох років для допомоги у боротьбі з коронавірусом. Сума майже відповідає загальному річному бюджету ВООЗ за минулий рік.

У квітні Трамп зупинив фінансування організації, а після цього в листі 18 травня дав ВООЗ 30 днів для здійснення реформ.

"Оскільки вони не змогли здійснити запитувані та дуже потрібні реформи, ми сьогодні припинимо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та перенаправляємо ці кошти на інші нагальні глобальні потреби охорони здоров'я", - сказав Трамп.

Не відразу було зрозуміло, коли рішення Трампа набуде чинності. У спільній резолюції Конгресу 1948 р. про членство в у ВООЗ зазначено, що країна "залишає за собою право вийти з організації за один рік".