Країни ЄС обіцяють мільйони євро на розробку вакцини від коронавірусу

Країни ЄС обіцяють надати мільйони євро на розробку вакцини та ліків від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це заявили лідери низки держав під час онлайн-конференції щодо збору коштів для розробки вакцини.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що країна у рамках цієї ініціативи виділить 500 мільйонів євро.

"Франція залучить додаткові 500 мільйонів євро для ініціативи ACT-A", - заявив Макрон.

Ще більшу суму надає Німеччина – канцлерка Ангела Меркель анонсувала внесок у розмірі 525 мільйонів євро.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес пообіцяв виділити на ініціативу загалом 125 мільйонів євро, з яких 50 млн – на Глобальний альянс з вакцин та 75 млн – на Коаліцію з інновацій для готовності до епідемій.

Як повідомлялося раніше, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції для збору коштів на розробку вакцини пообіцяла, що ЄС виділить для цього 1 млрд євро.

Оголошуючи про рішення, фон дер Ляєн сказала, що світові доведеться жити з вірусом, поки не буде розроблена вакцина.

Раніше Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри Італії та Норвегії підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 млрд євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.