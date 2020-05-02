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Лідери чотирьох держав Європи підтримали збір коштів на вакцину від коронавірусу

Субота, 2 травня 2020, 14:58

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і лідери ще трьох європейських країн підтримали заклик Єврокомісії (ЄК) зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми відкрито заявимо про наші зобов'язання, і ми тішимось, що нас підтримують партнери у всьому світі", - заявили Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністри Італії та Норвегії Джузеппе Конте і Ерна Сульберг.

"Кошти, що нами мобілізуються, запустять безпрецедентне глобальне співробітництво між вченими і регуляторами, промисловістю і урядами, міжнародними організаціями, фондами та представниками системи охорони здоров'я", - переконані лідери європейських держав, до яких приєднались голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про те, що Німеччина зробить "суттєвий грошовий внесок" для цієї ініціативи, Меркель також наголосила у своєму відеоподкасті 2 травня. Канцлерка ФРН відзначила, що до ініціативи приєднаються приватні фонди, фармацевтичні компанії та альянси CEPI і GAVI, які є партнерствами урядів та приватних компаній з доступності вакцин та запобігання епідемій.

Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання і лікування COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступною вакцини.

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