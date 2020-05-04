Страны ЕС обещают миллионы евро на разработку вакцины от коронавируса

Страны ЕС обещают предоставить миллиона евро на разработку вакцины и лекарств от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом заявили лидеры ряда государств во время онлайн-конференции по сбору средств для разработки вакцины.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна в рамках этой инициативы выделит 500 млн евро.

"Франция привлечет дополнительные 500 млн евро для инициативы ACT-A", - заявил Макрон.

Еще большую сумму предоставляет Германия - канцлер Ангела Меркель анонсировала взнос в размере 525 млн евро.

Премьер Испании Педро Санчес пообещал выделить на инициативу в целом 125 млн евро, из которых 50 млн - на Глобальный альянс по вакцинам и 75 млн - на Коалицию по инновациям для готовности к эпидемиям.

Как сообщалось ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия конференции по сбору средств на разработку вакцины пообещала, что ЕС выделит для этого 1 млрд евро.

Объявляя о решении, фон дер Ляйен сказала, что миру придется жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина.

Ранее Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры Италии и Норвегии поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.