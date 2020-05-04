Реальна кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 млн

За результатами дослідження науковців Боннського університету, реальна кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 мільйона осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За результатами дослідження вірусологів Боннського університету під керівництвом Гендріка Штрека, реальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Німеччині може становити щонайменше 1,8 мільйона осіб. Це більш ніж у 10 разів більше, ніж кількість підтверджених хворих, які мають позитивний результат тесту на коронавірус (близько 163 тисяч).

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Науковці провели широкомасштабне дослідження в громаді Ґанґельт округу Гайнсберг на заході Німеччини, який став одним з осередків епідемії в країні. З 30 березня по 6 квітня провели опитування і тести на новий коронавірус у 919 жителів в 415 домогосподарствах. Використовувалися тести, що проводяться на основі мазків з носа та горла (PCR). Вони показують наявність інфекції на даний момент, а також тести на антитіла, за допомогою яких можна зробити висновок про наявність щонайменше часткового імунітету.

На основі цих даних провели модельний розрахунок і оцінили можливі показники заражень, які залишилися невиявленими в громаді Ґанґельт. Далі розрахували ймовірні реальні показники заражень по всій Німеччині.

З’ясувалося, що 22% інфікованих у Ґанґельті не мали жодних симптомів. За словами науковців, висновок підтверджує важливість дотримання правил гігієни і соціальної дистанції, тому що людина може навіть не підозрювати, що є носієм вірусу.

Також з’ясувалося, що в показниках заражень у дітей, дорослих і літніх людей немає істотних відмінностей.

Науковці зазначають, що ситуацію у Гайнсберзі можна лише частково порівняти з іншими регіонами Німеччини.

За останніми даними Інституту імені Роберта Коха, кількість підтверджених заражень у Німеччині досягла 163 175 осіб, з початку епідемії померли 6692 хворих. В Інституті також вважають, що реальна кількість інфікованих значно більша.

Останнім часом щоденна кількість нових інфікованих коронавірусом знижується, також зменшується кількість померлих за добу.

Нагадаємо, Німеччина з наступного тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.

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