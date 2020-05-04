Реальное количество инфицированных коронавирусом в Германии может достигать 1,8 млн

По результатам исследования ученых Боннского университета, реальное число инфицированных коронавирусом в Германии может достигать 1,8 миллиона человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По результатам исследования вирусологов Боннского университета под руководством Хендрика Штрека, реальное число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии может составлять не менее 1,8 миллиона человек. Это более чем в 10 раз больше, чем количество подтвержденных больных, у которых положительный результат теста на коронавирус (около 163 тысяч).

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Ученые провели широкомасштабное исследование в общине Гангельт округа Хайнсберг на западе Германии, который стал одним из центров эпидемии в стране. С 30 марта по 6 апреля провели опрос и тесты на новый коронавирус у 919 жителей в 415 домохозяйствах. Использовались тесты, проводимые на основе мазков из носа и горла (PCR). Они показывают наличие инфекции на данный момент, а также тесты на антитела, с помощью которых можно сделать вывод о наличии по крайней мере частичного иммунитета.

На основе этих данных провели модельный расчет и оценили возможные показатели заражений, которые остались невыявленными в общине Гангельт. Далее рассчитали возможные реальные показатели заражений по всей Германии.

Выяснилось, что 22% инфицированных в Гангельте не имели никаких симптомов. По словам ученых, вывод подтверждает важность соблюдения правил гигиены и социальной дистанции, потому что человек может даже не подозревать, что является носителем вируса.

Также выяснилось, что в показателях заражений у детей, взрослых и пожилых людей нет существенных различий.

Ученые отмечают, что ситуацию в Гайнсберге можно только частично сравнить с другими регионами Германии.

По последним данным Института имени Роберта Коха, количество подтвержденных заражений в Германии достигло 163 175 человек, с начала эпидемии умерли 6692 больных. В Институте также считают, что реальное число инфицированных значительно больше.

В последнее время ежедневное количество новых инфицированных коронавирусом снижается, также уменьшается количество умерших за сутки.

Напомним, Германия со следующей недели ослабляет карантин. Разрешат религиозные службы и посещение музеев, детских площадок, выставок и зоопарков, но только при условии соблюдения строгих мер.

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