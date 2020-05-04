Коронавірус у Німеччині: 43 померлих за добу і менше 700 нових випадків

У Німеччині продовжує знижуватися щоденна кількість нових інфікованих коронавірусом, а також зменшується число померлих.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За останню добу у Німеччині підтверджено 679 нових випадків захворювання, загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 163 175.

Показник неділі на 114 випадків нижче, ніж попереднього дня, коли було 793 випадки.

Кількість померлих серед інфікованих збільшилася на 43, що призвело до збільшення загальної кількості до 6692. Днем раніше повідомлялося про 74 померлих.

Нагадаємо, Німеччина з наступного тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.