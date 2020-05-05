У Швеції вважають, що коронавірус міг потрапити в країну ще в листопаді

Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл допускає, що поодинокі випадки коронавірусу могли бути в країні ще в листопаді минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Швеція повідомила про свій перший випадок коронавірусу в січні минулого року. 20-річна жінка, яка повернулася з поїздки в Ухань, отримала позитивний результат тесту і була ізольована в лікарні.

Ймовірно, вона була далеко не першою інфікованою вірусом у Швеції. Андерс Тегнелл вважає ймовірним, що випадки захворювання були в Швеції вже в листопаді.

"Я думаю, що ви можете знайти окремі випадки серед мандрівників з Уханю, які були там у листопаді-грудні минулого року. Це зовсім не дивно, а дуже природно", - сказав Тегнелл.

Окремо Тегнелл зазначив, що ймовірні випадки коронавірусу у той час нічого не змінюють сьогодні. Коли його запитали, чи могли ці випадки вплинути на поширення інфекції в Швеції, він відповів заперечно.

Ця новина слідує за повідомленням про те, що у Франції інфіковані коронавірусом люди були вже наприкінці грудня минулого року, проте тоді цей діагноз не був встановлений.