У Франції коронавірус був вже 27 грудня - на місяць раніше, ніж вважалося

У Франції інфіковані коронавірусом люди були вже наприкінці грудня минулого року, проте тоді цей діагноз не був встановлений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Завідувач відділень невідкладної допомоги в лікарнях "Авіценна" та "Жан-Верд'є" поблизу Парижа доктор Ів Коен розповів, що у пацієнта з діагнозом пневмонія 27 грудня насправді був коронавірус.

За словами лікаря, нещодавно були перевірені зразки пацієнта, зроблені у той час, і вони виявилися позитивними на Covid-19

Ця новина означає, що вірус, можливо, прибув до Франції майже на місяць раніше, ніж вважалося.

Пацієнтом був 43-річним чоловіком з Бобіньї, на північному сході Парижа. Він демонстрував те, що згодом стало відоме як основні симптоми коронавірусу, включаючи сухий кашель, лихоманку та проблеми з диханням.

До лікарні він потрапив 27 грудня, за чотири дні до того, як в китайському місті Ухань було виявлено випадки пневмонії з невідомих причин.

Пацієнт, який з того часу повністю одужав, сказав, що не знає, як він підхопив вірус, оскільки не був у жодному зараженому районі і взагалі перед цим не подорожував.

Доктор Коен сказав, що двоє дітей пацієнта теж захворіли, але у дружини не було виявлено жодних симптомів. Дружина пацієнта працювала в супермаркеті поблизу аеропорту імені Шарля де Голля і могла контактувати з людьми, які нещодавно прибули з Китаю.

Дотепер перші три випадки коронавірусу у Франції були підтверджені 24 січня. З них двоє інфікованих були в Ухані - там, де вперше було виявлено спалах, - третій - близький член сім'ї.

Цей позитивний результат тесту говорить про те, що вірус був присутній у Франції набагато раніше і змінить розуміння того, як він поширився.

Першою передачею від людини до людини в Європі дотепер вважався випадок мешканця Німеччини, якого заразила колега з Китаю між 19 та 22 січня.