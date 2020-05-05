В Швеции считают, что коронавирус мог попасть в страну еще в ноябре

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл допускает, что единичные случаи коронавируса могли быть в стране еще в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Швеция сообщила о своем первом случае коронавируса в январе прошлого года. 20-летняя женщина, которая вернулась из поездки в Ухань, получила положительный результат теста и была изолирована в больнице.

Вероятно, она была далеко не первой инфицированной вирусом в Швеции. Андерс Тегнелл считает вероятным, что случаи заболевания были в Швеции уже в ноябре.

"Я думаю, что вы можете найти частные случаи среди путешественников из Уханя, которые были там в ноябре-декабре прошлого года. Это совсем не удивительно, а очень естественно", - сказал Тегнелл.

Отдельно Тегнелл отметил, что вероятные случаи коронавируса в то время ничего не меняют сегодня. Когда его спросили, могли ли эти случаи повлиять на распространение инфекции в Швеции, он ответил отрицательно.

Эта новость следует за сообщением о том, что во Франции инфицированные коронавируса люди были уже в конце декабря прошлого года, однако тогда этот диагноз не был установлен.