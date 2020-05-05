Парламент Угорщини не підтримав ратифікацію Стамбульської конвенції

Парламент Угорщини під час голосування не підтримав ратифікацію Стамбульської конвенції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Парламент Угорщини під час голосування у вівторок не підтримав ратифікацію Стамбульської конвенції - конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству – зокрема, через неоднозначне ставлення до терміну "ґендерно-обумовлене насильство". Угорщина підписала конвенцію у 2014 році, але ще не ратифікувала.

Під час дебатів у парламенті лунали аргументи про те, що "ідейний підхід Конвенції суперечить угорському праву та переконанням уряду", також – що ратифікація Стамбульської конвенції "прискорить і сприятиме" імміграції до Європи в цілому.

Від ідейних противників ратифікації лунають твердження, що це нібито зобов’язуватиме Угорщину надавати притулок мігрантам-біженцям, які зазнають переслідувань у рідній країні на підставі ґендеру або сексуальної орієнтації.

У правлячій партії "Фідес" вважають, що країна вже має достатньо механізмів у національному законодавстві для захисту прав жінок.

Стамбульська конвенція є першим документом, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Також, згідно з конвенцією, кримінальному або іншому правовому покаранню повинні підлягати і сексуальні домагання (харасмент). У документі, крім того, дано визначення "гендерно обумовленого насильства".

Крім Угорщини, серед країн-членів ЄС, Стамбульську конвенцію підписали, але ще не ратифікували 6 країн: Болгарія, Литва та Латвія, Британія, Словаччина та Чехія.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року ратифікацію Стамбульської конвенції схвалив уряд Молдови.