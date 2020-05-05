Парламент Венгрии не поддержал ратификацию Стамбульской конвенции

Парламент Венгрии во время голосования не поддержал ратификацию Стамбульской конвенции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Парламент Венгрии во время голосования во вторник не поддержал ратификацию Стамбульской конвенции – конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия – в частности, из-за неоднозначного восприятия термина "гендерно-обусловленное насилие". Венгрия подписала конвенцию в 2014 году, но еще не ратифицировала.

Во время дебатов в парламенте звучали аргументы о том, что "идейный подход Конвенции противоречит венгерском праву и убеждениям правительства", а также о том – что ратификация Стамбульской конвенции "ускорит и будет способствовать" иммиграции в Европу в целом.

От идейных противников ратификации звучат утверждения, что это якобы будет обязывать Венгрию предоставлять убежище мигрантам-беженцам, которые подвергаются преследованиям в родной стране на основании гендера или сексуальной ориентации.

В правящей партии "Фидес" считают, что страна уже имеет достаточно механизмов в национальном законодательстве для защиты прав женщин.

Стамбульская конвенция является первым документом, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Также, согласно конвенции, уголовному или иному правовому наказанию должны подлежать и сексуальные домогательства (харассмент). В документе, кроме того, дано определение "гендерно обусловленного насилия".

Кроме Венгрии, среди стран-членов ЕС Стамбульскую конвенцию подписали, но еще не ратифицировали 6 стран: Болгария, Литва и Латвия, Великобритания, Словакия и Чехия.

Напомним, в конце 2019 года ратификацию Стамбульской конвенции одобрило правительство Молдовы.