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Уряд Молдови схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції

Субота, 28 грудня 2019, 13:08

Уряд Молдови 27 грудня схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну заявила на засіданні, що Венеціанська комісія висловилася за ратифікацію конвенції, зазначивши, що вона не змушує держави переосмислювати і міняти поняття сім'ї та шлюбу.

Проєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції тепер повинен затвердити парламент.

Молдова ще 2017 рокупідписала конвенцію, проте документ так і не ратифікували, і він не набув чинності.

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Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Також, згідно з конвенцією, кримінальному або іншому правовому покаранню повинні підлягати і сексуальні домагання (харасмент). У документі, крім того, дано визначення "гендерного насильства".

За даними поліції Молдови, тільки за перші дев'ять місяців 2019 року в Молдові загинули семеро жінок, після того, як їх побили вдома. Крім того, жертвами домашніх агресорів вже стали 555 жінок і 155 чоловіків. Згідно з даними Нацбюро статистики, 40% жінок в Молдові хоча б раз піддавалися сексуальному або фізичному насильству. 

Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.

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