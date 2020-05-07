Італія з 18 травня відновить меси у храмах

Меси, хрещення, весілля і похорони в італійських церквах будуть відновлені з 18 травня - за умови дотримання низки антікороновірусних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Усі громадські релігійні церемонії були скасовані, коли на початку березня уряд запровадив загальнонаціональний карантин через пандемію, яка вже забрала життя майже 30 тисяч людей.

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Вірянам доведеться носити маски і сидіти або стояти на достатній дистанції відповідно до правил, розроблених та затверджених науковим комітетом.

Сповідь, яка як правило проводиться в обмежених приміщеннях, слід здійснювати лише в провітрюваних місцях - у тому числі на відкритому повітрі.

Двері церков повинні бути відкритими, щоб люди не передавали вірус через дверні ручки. Використовувані місця необхідно дезінфікувати після кожної церемонії.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що норми у храмах забезпечать відновлення мес "в найбезпечніший спосіб".