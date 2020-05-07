Италия с 18 мая возобновит мессы в храмах
Мессы, крещения, свадьбы и похороны в итальянских церквях будут восстановлены с 18 мая - при условии соблюдения ряда антикороновирусних правил.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.
Все общественные религиозные церемонии были отменены, когда в начале марта правительство ввело общенациональный карантин из-за пандемии, которая уже унесла жизни почти 30 тысяч человек.
Верующим придется носить маски и сидеть или стоять на достаточной дистанции в соответствии с правилами, разработанными и утвержденными научным комитетом.
Исповедь, которая обычно проводится в ограниченных помещениях, следует осуществлять только в проветриваемых местах - в том числе на открытом воздухе.
Двери церквей должны быть открытыми, чтобы люди не передавали вирус через дверные ручки. Используемые места необходимо дезинфицировать после каждой церемонии.
Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что нормы в храмах обеспечат восстановление мес "в безопасный способ".