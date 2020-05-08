Південний Тіроль прискорює послаблення карантину

Південний Тіроль, автономна провінція на півночі Італії, послабить деякі карантинні обмеження раніше, ніж це передбачено планом центрального уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Південний Тіроль, автономна провінція на півночі Італії, збирається відкрити ресторани й магазини швидше, ніж це передбачено центральним урядовим планом послаблення карантинних обмежень.

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Уряд автономної провінції прийняв рішення про те, що підприємства роздрібної торгівлі зможуть відкритися одразу після набрання ним чинності – орієнтовно увечері в п’ятницю. З понеділка, 11 травня, зможуть відкритися бари, ресторани, перукарні та музеї.

"Після того, як Рим не дослухався до тижневих умовлянь щодо того, щоб дати регіонам простір для маневру, ми вирішили знайти власний законний спосіб виходити з коронавірусної кризи", - заявив губернатор Арно Компатшер.

Також мешканцям Південного Тіролю дозволили вільно подорожувати у межах провінції та до сусіднього Трентіно, не заповнюючи декларацій про самоізоляцію, які діють для подорожей між рештою регіонів.

Водночас, додав Арно Компатшер, і надалі необхідно буде дотримуватися суворих заходів дистанції.

Готелям та канатним дорогам планують дозволити відкритися з 25 травня.

У четвер багато регіонів Італії висували пропозиції з проханням дати можливість прискорити послаблення карантину. Водночас, Рим просить зачекати статистику епідеміологічної ситуації на 11 травня, перш ніж приймати наступні рішення.

За планом центрального уряду, ресторани та перукарні мають відновити роботу з 1 червня, а більшість магазинів – з 18 травня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.