Южный Тироль ускоряет ослабление карантина

Южный Тироль, автономная провинция на севере Италии, ослабит некоторые карантиные ограничения раньше, чем это предусмотрено планом центрального правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Южный Тироль, автономная провинция на севере Италии, собирается открыть рестораны и магазины быстрее, чем это предусмотрено центральным правительственным планом ослабления карантина.

Правительство автономной провинции приняло решение о том, что предприятия розничной торговли смогут открыться сразу после его вступления в силу – ориентировочно вечером в пятницу. С понедельника, 11 мая, смогут открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи.

"После того, как Рим не прислушался к недельным уговорам о том, чтобы дать регионам пространство для маневра, мы решили найти собственный законный способ выходить из коронавирусного кризиса", - заявил губернатор Южного Тироля Арно Компатшер.

Также жителям Южного Тироля позволили свободно путешествовать в пределах провинции и в соседнюю Трентино, не заполняя декларации о самоизоляции, которые действуют для путешествий между остальными регионами.

В то же время, добавил Арно Компатшер, и в дальнейшем необходимо будет соблюдать строгие меры дистанции.

Отелям и канатным дорогам планируют разрешить открыться с 25 мая.

В четверг многие регионы Италии выдвигали предложения с просьбой дать возможность ускорить ослабление карантина. В то же время, Рим просит подождать статистику эпидемиологической ситуации на 11 мая, прежде чем предпринимать следующие шаги.

По плану центрального правительства, рестораны и парикмахерские должны восстановить работу с 1 июня, а большинство магазинов – с 18 мая.

Подробнее о том, как Италия планирует выходить из карантина, читайте здесь: Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.