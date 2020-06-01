У Кремлі прокоментували можливість участі РФ у саміті G7

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ми поки не знаємо деталей цієї пропозиції, не знаємо, чи є вона офіційною", - сказав Пєсков, нагадавши, що мова йде про запрошення на G7 Росії та інших країн.

За словами прессекретаря, президент РФ Владімір Путін "є прихильником діалогу у всіх напрямках, але в даному випадку, щоб реагувати на такі ініціативи, потрібно отримати більше інформації, якої ми поки, на жаль, не маємо".

Разом з тим він зазначив, що для обговорення глобальних міжнародних проблем існує такий формат, як G20.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також розширить список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.