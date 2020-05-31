Трамп переніс саміт G7 на осінь і хоче покликати на нього Росію

Президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також розширить список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Трамп також заявив, що G7 в її нинішньому форматі є "дуже застарілою групою країн".

"Я відкладаю його, тому що не відчуваю, що як G7 він належним чином відображає те, що відбувається в світі", - сказав президент США.

Він сказав, що ще не призначив нову дату зустрічі, але вважає, що вона може відбутися у вересні, приблизно під час щорічного засідання організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, або, можливо, після виборів в США в листопаді.

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Поки незрозуміло, чи є бажання Трампа запросити додаткові країни спробою розширення формату G7. Раніше він вже пропонував долучити Росію.

Росія була виключена з тодішньої "Великої вісімки" в 2014 році, коли попередник Трампа Барак Обама був президентом США, після того як Москва анексувала український півострів Крим. Члени G7 відкинули попередні заклики Трампа знову прийняти Москву.

Речниця Білого дому Алісса Фарах заявила в суботу, що Трамп хоче, щоб країни обговорили Китай на саміті.

Трамп скасував саміт G7, запланований на березень через поширення коронавірусу, але нещодавно спробував відродити цю ідею.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею особистої зустрічі, але проти виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Крім того, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не зможе бути присутньою на зустрічі.