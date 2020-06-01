В Кремле прокомментировали возможность участия РФ в саммите G7

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите Группы семи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы пока не знаем деталей этого предложения, не знаем, является ли оно официальным", - сказал Песков, напомнив, что речь идет о приглашении на G7 России и других стран.

По словам пресс-секретаря, Путин "является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно получить больше информации, которой мы пока, к сожалению, не имеем".

Вместе с тем он отметил, что для обсуждения глобальных международных проблем существует такой формат, как G20.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также расширит список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.