Банк Естонії прогнозує падіння ВВП країни у 2020 році на 10%

Банк Естонії прогнозує падіння економіки країни у 2020 році на 10% та два роки на відновлення після кризи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це йдеться в останньому прогнозі установи.

Банк Естонії прогнозує падіння економіки країни у 2020 році на 10% та відновлення до попереднього рівня не раніше середини 2022 року.

У Банку зазначають, що економіка вже почала відновлюватися, оскільки карантині обмеження послабилися, але наслідки "коронакризи" будуть відчуватися ще тривалий час, тому що людям довелося змінити звичну поведінку.

Близько 2/3 очікуваних втрат стануть наслідком зменшення зовнішнього попиту, і близько третини – наслідком карантинних обмежень всередині країни.

За оцінками Банку, у 2021 році економіка країни може зрости на 8,5%, але досягне рівня, на якому була до початку кризи, не раніше середини 2022 року.

При цьому не виключають, що у разі "другої хвилі" епідемії реальна ситуація виявиться гіршою, ніж даний прогноз.

Нагадаємо, Європейський центральний банк прогнозує падіння економіки єврозони внаслідок кризи на 8,7%.