Банк Эстонии прогнозирует падение ВВП страны в 2020 году на 10%

Банк Эстонии прогнозирует падение экономики страны в 2020 году на 10% и два года на восстановление после кризиса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом говорится в последнем прогнозе учреждения.

Банк Эстонии прогнозирует падение экономики страны в 2020 году на 10% и восстановление до прежнего уровня не раньше середины 2022 года.

В Банке отмечают, что экономика уже начала восстанавливаться, поскольку карантине ограничения ослабли, но последствия "коронакризиса" будут ощущаться еще долго, потому что людям пришлось изменить привычное поведение.

Около 2/3 ожидаемых потерь станут следствием уменьшения внешнего спроса, и около трети - следствием карантина внутри страны.

По оценкам Банка, в 2021 году экономика страны может вырасти на 8,5%, но достигнет уровня, на котором до начала кризиса, не раньше середины 2022 года.

При этом не исключают, что в случае "второй волны" эпидемии реальная ситуация окажется хуже, чем данный прогноз.

Напомним, Европейский центральный банк прогнозирует падение экономики еврозоны в результате кризиса на 8,7%.