ЄЦБ прогнозує падіння ВВП єврозони у 2020 році на 8,7%

Європейський центральний банк прогнозує падіння ВВП єврозони у 2020 році на 8,7%.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться в оновленому прогнозі ЄЦБ для зони євро з урахуванням впливу пандемії коронавірусу.

Європейський центральний банк очікує, що внаслідок "коронакризи" ВВП країн єврозони впаде у 2020 році на 8,7%. Після цього у 2021 році очікується зростання на 5,2%, а в 2022 році – на 3,3%.

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Інфляція у країнах єврозони очікується на рівні 0,3% у 2020 році, після чого наступного року відбудеться зростання до 0,8%, а в 2022 році – до 1,3%.

Це дещо гірший прогноз, ніж оприлюднений на початку травня прогноз Єврокомісії. У ньому йшлося про зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.

Нагадаємо, раніше у ЄЦБ попереджали, що фінансові заходи, вжиті урядами країн ЄС у зв’язку з кризою, можуть поставити під питання здатність виплатити ці борги та створити ризик, що окремі країни вийдуть із єврозони.