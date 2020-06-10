Заявки на отримання притулку у ЄС впали до 10-річного мінімуму

Кількість заявок на отримання притулку у ЄС навесні 2020 року виявилася найменшою за 10 років – внаслідок пандемії коронавірусу та закриття кордонів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчать дані Європейського бюро підтримки притулку (EASO).

Внаслідок пандемії коронавірусу та закриття кордонів кількість заявок на отримання притулку у ЄС впала до 10-річного мінімуму.

У квітні ця цифра склала 8 730 заявок, що на 86% менше, ніж у лютому – 61 421 заявка.

У березні заявок виявилося на 44% менше ніж у лютому.

Багато країн-членів ЄС призупинили прийом нових заявок у березні, після рішення про закриття кордонів ЄС у зв’язку з пандемією.

"Безумовно, доступ для потенційних шукачів притулку останні декілька місяців був суворо обмежений… Криза з пандемією коронавірусу дуже ускладнила становище цих людей, які і так втікали від насильства та переслідувань", - коментує Ніна Грегорі, виконавчий директор Європейського бюро підтримки притулку.

Більшість заявок, поданих у квітні, надійшли від громадян Сирії, Афганістану, Венесуели та Колумбії.

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