Греція відреагувала на заяви Туреччини про "порушення прав біженців"

У Греції відреагували на заяви Стамбула про те, що Афіни своєю політикою порушують права мігрантів та біженців, які намагаються потрапити на територію країни та в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Ті, кого міжнародна спільнота засудила за перетворення людських страждань на інструмент досягнення своїх політичних цілей, не мають права повчати будь-кого щодо прав людини", - заявили у Міністерстві закордонних справ Греції.

У заяві додають, що "перші непевні кроки", які щойно почалися у діалозі між країнами, "не спинили Туреччину від демонстрації безпрецедентного цинізму та розпалювання нової напруги між ЄС і Туреччиною".

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Хамі Аксой заявив, що Греція "згідно зі звітами міжнародних правозахисних організацій, здійснює відверті порушення фундаментальних прав і свобод шукачів притулку, зокрема щодо права на життя".

"Це ганебно, називати Туреччину "варварською" з боку тих, хто демонструє усі можливі види жорстокості щодо невинних людей на кордоні", - заявив Хамі Аской, додаючи, що влада Греції мала б "не піддавати шукачів притулку тортурам, негідному поводженню чи виштовхувати їх за кордон".

Нагадаємо, напередодні міністр цивільного захисту Греції заявив, що країна збирається розширити паркан біля Евроса на кордоні з Туреччиною, щоб запобігати нелегальній міграції.

Хоча міністр при цьому акцентував, що візит на кордон не свідчить про загострення ситуації, його коллега, глава МЗС Греції Нікос Дендіас зазначив, що згадки посадовцями Туреччини про можливість нової хвилі міграції до Європи після послаблення карантинних обмежень "викликають стурбованість" у Греції.

Нагадаємо, у березні на грецько-турецькому кордоні спалахнули сутички між прикордонною поліцією і прохачами притулку, після того, як турецький уряд заявив, що більше не буде перешкоджати спробам людей потрапити в Європу.

Туреччина звинуватила грецькі сили в розстрілі одного мігранта та пораненні інших п'яти. Звинувачення Греції вказують, що турецька поліція використовує сльозогінний газ, щоб допомогти мігрантам незаконно перейти на її територію.

В середині квітня влада Греції висловлювала стурбованість тим, що мігранти і біженці збираються на узбережжі Туреччини з планами перетнути Егейське море, незважаючи на коронавірусні обмеження пересування.