Заявки на получение убежища в ЕС упали до 10-летнего минимума

Количество заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 года оказалось наименьшим за 10 лет - в результате пандемии коронавируса и закрытия границ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные Европейского бюро поддержки убежища (EASO).

Вследствие пандемии коронавируса и закрытия границ количество заявок на получение убежища в ЕС упало до 10-летнего минимума.

В апреле эта цифра составила 8730 заявок, что на 86% меньше, чем в феврале - 61 421 заявка.

В марте заявок оказалось на 44% меньше, чем в феврале.

Многие страны-члены ЕС приостановили прием новых заявок в марте, после решения о закрытии границ ЕС в связи с пандемией.

"Безусловно, доступ для потенциальных искателей убежища в последние несколько месяцев был строго ограничен ... Кризис с пандемией коронавируса очень осложнил положение этих людей, которые и так бежали от насилия и преследований", - комментирует Нина Грегори, исполнительный директор Европейского бюро поддержки убежища.

Большинство заявок, поданных в апреле, поступили от граждан Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Колумбии.

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