Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО 

У Лондоні пам’ятник Черчиллю закрили щитами, щоб захистити від антирасистів

Українці з 15 червня зможуть їздити до Албанії, США, Туреччини і Британії

Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців






У Лондоні пам’ятник Черчиллю закрили щитами, щоб захистити від антирасистів

П'ятниця, 12 червня 2020, 15:36

Напередодні триденних демонстрацій у Лондоні міська влада закрила щитами пам’ятник Вінстону Черчиллю біля парламенту та військовий меморіал Кенотаф у центральній частині міста, аби захистити їх від вандалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Під час протестів у неділю, що відбувається  у зв’язку з убивством Джорджа Флойда в США, демонстранти пошкодили низку пам’ятників, у тому числі пам’ятник Вінстону Черчиллю – на ньому з’явився напис "він був расистом".

 
Пам'ятник Черчиллю в Лондоні

Смерть Флойда викликала протести в Сполучених Штатах і Європі та призвела до дебатів у Британії про пам'ятники тим, хто причетний до імперіалістичного минулого країни.

Скульптури работорговців були знесені, а влада у місті Пул в британському графстві Дорсет заявила, що може прибрати статую засновника всесвітнього скаутського руху Роберта Баден-Пауелла, аби захистити її.

Протестувальники, що збираються під гаслом Black Lives Matter, повинні знову зібратися на протест в п'ятницю в центрі Лондона.

Прем’єр Британії Борис Джонсон закликав учасників  акцій проти расизму "не цензурувати минуле" та утриматися від  участі у протестах.

Читайте детальніше: Війна з імперією: навіщо протестувальники хочуть знести пам'ятник Черчиллю

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua