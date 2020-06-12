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В Лондоне памятник Черчиллю закрыли щитами, чтобы защитить от антирасистов

Пятница, 12 июня 2020, 15:36

Накануне трехдневных демонстраций в Лондоне городские власти закрыли щитами памятник Уинстону Черчиллю возле парламента и военный мемориал Кенотаф в центральной части города, чтобы защитить их от вандалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Во время протестов в воскресенье в связи с убийством Джорджа Флойда в США демонстранты повредили ряд памятников, в том числе памятник Уинстону Черчиллю - на нем появилась надпись "он был расистом".

 
Памятник Черчиллю в Лондоне

Смерть Флойда вызвала протесты в Соединенных Штатах и ​​Европе и привела к дебатам в Британии о памятниках тем, кто причастен к империалистическому прошлому страны.

Скульптуры работорговцев были снесены, а власти в городе Пул в британском графстве Дорсет заявила, что может убрать статую основателя всемирного скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла, чтобы защитить ее.

Протестующие, что собираются под лозунгом Black Lives Matter, должны вновь собраться на протест в пятницу в центре Лондона.

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах.

Читайте подробнее: Война с империей: зачем протестующие хотят снести памятник Черчиллю

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