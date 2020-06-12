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Джонсон закликав учасників антирасистських протестів "не цензурувати минуле"

П'ятниця, 12 червня 2020, 14:46

Прем’єр Британії Борис Джонсон закликав учасників  акцій проти расизму "не цензурувати минуле" та утриматися від  участі у протестах, тому що ці акції "захопили" радикали.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter у контексті останніх антирасистських протестів у Британії, що почалися у зв’язку з убивством Джорджа Флойда в США. Під час них пошкодили низку пам’ятників, у тому числі пам’ятник Вінстону Черчиллю – на ньому з’явився напис "він був расистом".

Джонсон у своєму дописі зазначає, що пам’ятник Черчиллю є нагадуванням про його роль у порятунку Британії та всієї Європи від фашистської та расистської тиранії, відтак є "абсурдним і ганебним", що він зазнає атак з боку протестувальників.

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"Так, іноді він висловлював думки, які були і є неприйнятними з перспективи сьогодення, але він був героєм і повною мірою заслуговує на свій пам’ятник",- пише Джонсон.

"Ми не можемо відредагувати чи цензурувати наше минуле. Ми не можемо вдавати, що мали іншу історію… Попередні покоління мали інше бачення і розуміння, що є правильним і неправильним, але ці пам’ятники вчать нас про наше минуле, з усіма його помилками", - додає прем’єр. Прибрати їх, пише він, було б обманом щодо власної історії  та зашкодило б навчанню майбутніх поколінь.

Джонсон зазначив, що розуміє виправдане обурення людей тим, що сталося у Міннесоті, та що попри увесь прогрес Британії у боротьбі з расизмом "попереду ще багато роботи".

"Але зараз очевидно, що протести, на жаль, "захопили" радикали, які прагнуть насильства. Атаки на поліцію та невибіркові акти насильства, які ми спостерігали протягом останнього тижня, не можна толерувати, вони викликають відразу. Єдиний відповідальний спосіб дій – триматися подалі від цих протестів", - написав Борис Джонсон.  

Заява Джонсона з’явилася у зв’язку з тим, що на вихідних у Британії знову плануються антирасистські акції.

Нагадаємо, тисячі людей взяли участь в антирасистських протестах у Лондоні та інших містах Британії, щоб висловити свій гнів через жорстокість поліції після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі. 

Міністр охорони здоров’я Британії зазначав, що підтримує аргумент протестувальників, але зараз такі дії підвищують ризик поширення коронавірусу.

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