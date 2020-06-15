Бельгія розкритикувала купівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу окремими країнами ЄС
Міністр охорони здоров'я Бельгії Меггі Де Блок розкритикувала чотири країни ЄС, які ведуть переговори про купівлю мільйонів доз вакцини проти COVID-19 поза ініціативи щодо спільних закупівель, ініційованої Європейською комісією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Міністерство охорони здоров'я Німеччини оголосило, що Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія підписали угоду, що гарантує поставку в ЄС 300 мільйонів доз вакцини, розробленої Оксфордським університетом, генеральним директором якого є бельгієць, і компанією AstraZeneca, як тільки вона буде готова.
За словами Де Блок, дії чотирьох країн послаблять зусилля ЄС щодо стимулювання досліджень інших розробників вакцин. "Роблячи це, ви послаблюєте всіх: і загальну ініціативу Комісії, і вашу власну позицію", - сказала Де Блок.
За її словами, ці зусилля навряд чи будуть успішними, якщо чотири основні економіки ЄС перейдуть в інший проєкт.
Вона додала, що спільні зусилля ЄС будуть і надалі користуватися підтримкою Бельгії, "оскільки ми вважаємо, що це кращий спосіб домогтися максимальних результатів для наших громадян".
"Саме тому Бельгія завжди виступала за спільну ініціативу Європейської комісії і не вела переговорів з декількома країнами", - сказала вона.
Нагадаємо, 4 червня Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія оголосили про створення "Альянсу інклюзивних вакцин", націленого на забезпечення доступності можливої майбутньої вакцини проти коронавірусу для європейців.
За їх словами, країни спільно будуть вести переговори з різними фармацевтичними компаніями, що працюють над створенням вакцини.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.