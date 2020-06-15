Бельгия раскритиковала покупку 300 млн доз вакцин от коронавируса отдельными странами ЕС

Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок раскритиковала четыре страны ЕС, ведущих переговоры о покупке миллионов доз вакцины против COVID-19 вне инициативы по совместным закупкам, инициированной Европейской комиссией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия, Франция, Нидерланды и Италия подписали соглашение, гарантирующее поставку в ЕС 300 млн доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом, генеральным директором которого является бельгиец, и компанией AstraZeneca, как только она будет готова.

По словам де Блок, действия четырех стран ослабят усилия ЕС по стимулированию исследований других разработчиков вакцин. "Делая это, вы ослабляете всех: и общую инициативу Комиссии, и вашу собственную позицию", - сказала де Блок.

По ее словам, эти усилия вряд ли будут успешными, если четыре основные экономики ЕС перейдут в другой проект.

Она добавила, что совместные усилия ЕС будут и в дальнейшем пользоваться поддержкой Бельгии, "поскольку мы считаем, что это лучший способ добиться максимальных результатов для наших граждан".

"Именно поэтому Бельгия всегда выступала за совместную инициативу Европейской комиссии и не вела переговоров с несколькими странами", - сказала она.

Напомним, 4 июня Германия, Франция, Нидерланды и Италия объявили о создании "Альянса инклюзивных вакцин", нацеленного на обеспечение доступности возможной будущей вакцины против коронавируса для европейцев.

По их словам, страны совместно будут вести переговоры с различными фармацевтическими компаниями, работающими над созданием вакцины.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса.