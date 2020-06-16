Північна Македонія оголосила надзвичайний стан перед виборами

Президент Північної Македонії оголосив восьмиденний надзвичайний стан напередодні дострокових виборів після того, як головні політичні лідери країни домовилися, що голосування відбудеться 15 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Президент Стево Пендаровскі видав указ пізно ввечері в понеділок, і він негайно набув чинності. Його відомство заявило, що це рішення дозволить владі провести необхідні підготовчі заходи для забезпечення захисту громадського здоров'я під час передвиборної кампанії і голосування в умовах пандемії коронавірусу.

Дострокові вибори спочатку планувалися на квітень, але були відкладені після того, як вірус вперше з'явився в Північній Македонії в кінці лютого.

До понеділка лідер правлячих соціал-демократів Зоран Заєв і консервативна опозиція не могли домовитися про нову дату, незважаючи на неодноразові спроби. Заєв досяг угоди в понеділок з лідером опозиції Христьяном Мікоскі, головою Консервативної партії VMRO-DPMNE.

"Ці вибори будуть незвичайними в тому сенсі, що не буде звичайної виборчої кампанії", - заявив спікер парламенту Талат Хафері. Він сказав, що всі громадяни повинні "найбільш дисциплінованим чином" дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров'я.

Раніше президент Північної Македонії вирішив не продовжувати надзвичайний стан, оголошений через епідемію, термін якого закінчувався 13 червня.