Северная Македония объявила чрезвычайное положение перед выборами

Президент Северной Македонии объявил восьмидневное чрезвычайное положение накануне досрочных выборов после того, как главные политические лидеры страны договорились, что голосование состоится 15 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Президент Стево Пендаровски издал указ поздно вечером в понедельник, и он немедленно вступил в силу. Его ведомство заявило, что это решение позволит властям провести необходимые подготовительные меры для обеспечения защиты общественного здоровья во время предвыборной кампании и голосования в условиях пандемии коронавирус.

Досрочные выборы изначально планировались на апрель, но были отложены после того, как вирус впервые появился в Северной Македонии в конце февраля.

До понедельника лидер правящих социал-демократов Зоран Заев и консервативная оппозиция не могли договориться о новой дате, несмотря на неоднократные попытки. Заев достиг соглашения в понедельник с лидером оппозиции Христьяном Микоски, председателем Консервативной партии VMRO-DPMNE.

"Эти выборы будут необычными в том смысле, что не будет обычной избирательной кампании", - заявил спикер парламента Талат Хафери. Он сказал, что все граждане должны "самым дисциплинированным образом" придерживаться рекомендаций органов здравоохранения.

Ранее президент Северной Македонии решил не продлевать чрезвычайное положение, объявленное из-за эпидемии, срок которого истекал 13 июня.