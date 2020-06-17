Секс-працівники у Греції розкритикували нові "коронавірусні" правила їхньої роботи

Грецькі секс-працівники стурбовані тим, що нові керівні принципи з охорони праці та техніки безпеки для захисту їх і клієнтів від коронавірусу завдадуть шкоди їхньому бізнесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство Reuters.

В понеділок по всій Греції відновили роботу борделі. Правила, які почали діяти 15 червня, закликають секс-працівників зберігати імена та контактні телефони клієнтів.

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"Який клієнт даватиме нам свою особисту інформацію? Я кажу вам, люди голодуватимуть", - сказала Анна Курупуру, транс-жінка, яка очолює групу підтримки співробітників секс-бізнесу Red Umbrella.

Правила зобов’язують використовувати маски, партнери повинні тримати голови нарізно, необхідна зміна постільної білизни після кожного клієнта, обов’язкові безготівкові платежі.

Працівники галузі опинились в економічній скруті через пандемію, оскільки не отримували жодних пільг і виплат під час карантину. Вони побоюються, що нові правила можуть змусити секс-працівників піти в підпілля.

Нагадаємо, у Франції секс-працівники звернулися до президента Макрона про фінансову допомогу через кризу.