Секс-работники в Греции раскритиковали новые "коронавирусные" правила их работы

Греческие секс-работники обеспокоены тем, что новые руководящие принципы по охране труда и технике безопасности для защиты их и клиентов от коронавируса нанесут вред их бизнесу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В понедельник по всей Греции возобновили работу бордели. Правила, которые начали действовать 15 июня, призывают секс-работников сохранять имена и контактные телефоны клиентов.

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"Какой клиент будет давать нам свою личную информацию? Я говорю вам, люди будут голодать", - сказала Анна Курупуру, транс-женщина, возглавляющая группу поддержки сотрудников секс-бизнеса Red Umbrella.

Правила обязывают использовать маски, партнеры должны держать головы на расстоянии, необходима смена постельного белья после каждого клиента, обязательны безналичные платежи.

Работники отрасли оказались в экономической беде из-за пандемии, поскольку не получали никаких льгот и выплат во время карантина. Они опасаются, что новые правила могут заставить секс-работников уйти в подполье.

Напомним, во Франции секс-работники обратились к президенту Макрону за финансовой помощью из-за кризиса.