Чехія готується до нових послаблень коронавірусних обмежень

Чехія у найближчі тижні послабить значну частину коронавірусних обмежень, які ще залишилися, дозволивши масові зібрання і в основному скасувавши масковий режим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив у четвер, що країна, яка утримує щоденне зростання нових інфекцій нижче 100 протягом останніх двох місяців, переходить від загальнонаціональних заходів до локалізованого підходу та індивідуальної відповідальності.

"Вірус все ще тут, він нікуди не зник",- сказав він.

У країні з населенням 10,7 мільйона осіб зареєстровано в цілому 10 176 випадків захворювання новим коронавірусом, хоча майже три чверті з них одужали.

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Уряд дозволив магазинам, ресторанам і розважальним закладам, таким як кінотеатри і театри, знову відкритися з травня. Цього тижня країна відкрилась для поїздок з більшості інших країн Європейського Союзу.

З 22 червня зібрання людей можуть досягати 1000 осіб, а не 500, як було досі. Також будуть дозволені торгові ярмарки місткістю до 5000 осіб. Басейни, зоопарки, музеї, замки також можуть повернутися до нормальної роботи, скасувавши обмеження на кількість відвідувачів.

Починаючи з липня, паби зможуть залишатися відкритими після 23.00, а кіноглядачі знову зможуть насолоджуватися попкорном та іншими закусками в кінотеатрах.

Войтех також сказав, що маски для обличчя всередині приміщень більше не повинні бути обов'язковими з 1 липня для більшої частини країни. Однак в "гарячих точках", таких як столиця Прага або Карвінський гірничорудний район на Сході, де випадки захворювання були вищими, все одно доведеться використовувати маски.

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