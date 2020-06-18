Чехия готовится к новым послаблениям коронавирусных ограничений

Чехия в ближайшие недели ослабит значительную часть коронавирусных ограничений, которые еще остались, позволив массовые собрания и в основном отменив масочный режим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил в четверг, что страна, которая удерживает ежедневный рост новых инфекций ниже 100 в течение последних двух месяцев, переходит от общенациональных мероприятий к локализованному подходу и индивидуальной ответственности.

"Вирус все еще здесь, он никуда не исчез", - сказал он.

В стране с населением 10,7 миллиона человек зарегистрировано в целом 10 176 случаев заболевания коронавирусом, хотя почти три четверти из них выздоровели.

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Правительство разрешило магазинам, ресторанам и развлекательным заведениям, таким как кинотеатры и театры, снова открыться с мая. На этой неделе страна открылась для поездок по большинству других стран Европейского Союза.

С 22 июня собрание людей могут достигать 1000 человек, а не 500, как было прежде. Также будут разрешены торговые ярмарки вместимостью до 5000 человек. Бассейны, зоопарки, музеи, замки также могут вернуться к нормальной работе, отменив ограничения на количество посетителей.

Начиная с июля, пабы смогут оставаться открытыми после 23.00, а кинозрители снова смогут наслаждаться попкорном и другими закусками в кинотеатрах.

Войтех также сказал, что маски для лица внутри помещений больше не должны быть обязательными с 1 июля для большей части страны. Однако в "горячих точках", таких как столица Прага или Карвинский горнорудный район на Востоке, где случаи заболевания были выше, все равно придется использовать маски.