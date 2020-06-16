Мешканці двох міст на кордоні Чехії та Польщі протестували через продовження обмежень

Мешканці чеського Тешина та польського Цешина протестували проти рішення не відкривати держаний кордон між їхніми містами з 15 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У понеділок увечері мешканці чеського Тешина та польського Цешина вийшли на мовчазний протест проти продовження закриття кордону між Чехією та Сілезьким воєводством Польщі.

Люди з обох боків кордону зібралися на мосту через річку Олже.

Ця ділянка кордону стала винятком після відкриття кордонів Чехії з усіма сусідами з 15 червня – у зв’язку з епідемічною ситуацією у Сілезькому воєводстві.

Фото: Miroslava Putzlacherová, Právo

Учасники акції, які давали коментарі репортерам, кажуть, що не згодні з рішенням, тому що велика кількість випадків коронавірусу в Сілезькому воєводстві зосереджені у шахтах. Ці осередки і контактні особи хворих вже ізольовані, тому, кажуть вони, загроза не більша, ніж у будь-якому іншому регіоні.

Також люди невдоволені, що про продовження закриття кордону оголосили за три дні до того, як він мав відкритися. Чимало людей їздять на роботу через кордон щодня. Після початку карантину для багатьох постало питання або на тривалий час орендувати житло на території країни, де вони працюють, або втратити роботу. Очікуючи відкриття кордону з певної дати, люди відповідно домовлялися зі своїми орендодавцями.

"Сподіваюся, цей протест стане достатнім тиском на нашу владу, щоб вони провели ґрунтовні перемовини з польською стороною", - зазначив один з учасників протесту.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Польща відкрила кордони з усіма своїми сусідами-членами ЄС вже у ніч на 13 червня.