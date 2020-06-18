МЗС Естонії викликало посла РФ через плани скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа

До міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії, передає "Європейська правда".

Відповідний законопроєкт був представлений в російський парламент 27 травня, а 9 червня він був одноголосно схвалений комітетом Держдуми з міжнародних справ і представлений для подальшого обговорення.

Документ відкликає резолюцію Ради народних депутатів СРСР від 24 грудня 1989 року, яка недвозначно засудила пакт Молотова - Ріббентропа і секретні протоколи до нього.

"Ми висловлюємо незадоволеність розглянутим у Державній Думі законопроєктом. Міжнародне співтовариство неодноразово засудило пакт Молотова - Ріббентропа. Цей пакт і секретні протоколи до нього прямо поклали початок цинічному поділу світу двома тоталітарними режимами і підготували ґрунт для Другої світової війни, яка стала однією з найжахливіших глав у нашій спільній історії", - сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

За його словами ця ініціатива особливо недоцільна в 75-ту річницю закінчення Другої світової війни, коли слід особливо берегти в пам'яті всіх жертв світової війни. "Сподіваюся, що Росія не дасть подальшого ходу цій ініціативі, що є проявом неповаги до жертв режимів", - сказав Рейнсалу.

Згідно з повідомленням МЗС Естонії, аналогічні дипломатичні демарші зробили зовнішньополітичні відомства Латвії та Литви.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс називає спробою фальсифікації історії пропозицію щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.