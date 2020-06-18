МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за планов отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

В Министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России из-за предложения Госдумы об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова - Риббентропа.

Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии, передает "Европейская правда".

Соответствующий законопроект был подан в российский парламент 27 мая, а 9 июня он был единогласно одобрен комитетом Госдумы по международным делам и представлен для дальнейшего обсуждения.

Документ отзывает резолюцию Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которая недвусмысленно осудила пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему.

"Мы выражаем недовольство рассмотренным в Государственной думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно осудило пакт Молотова-Риббентропа. Этот пакт и секретные протоколы к нему прямо положили начало циничному разделу мира двумя тоталитарными режимами и подготовили почву для Второй мировой войны, которая стала одной из самых ужасных глав в нашей общей истории", - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, эта инициатива особенно нецелесообразна в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, когда следует особенно беречь в памяти всех жертв мировой войны. "Надеюсь, что Россия не даст дальнейшего хода этой инициативе, что является проявлением неуважения к жертвам режимов", - сказал Рейнсалу.

Согласно сообщению МИД Эстонии, аналогичные дипломатические демарши сделали внешнеполитические ведомства Латвии и Литвы.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет попыткой фальсификации истории предложение об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова - Риббентропа.