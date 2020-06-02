Литва розкритикувала російську ідею скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс називає спробою фальсифікації історії пропозицію щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова-Ріббентропа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Лінкявічюс каже, що обговорив це питання на зустрічі глав дипломатичних відомств Балтійських країн і Польщі, що відбулася у вівторок.

"Це одна з багатьох спроб фальсифікувати історію, дуже шкода, але, мабуть, не останній приклад такої спроби. Ми постійно спостерігаємо ці приклади ", - сказав міністр.

За словами Лінкявічюса, з колегами з Латвії, Естонії та Польщі досягнута домовленість "пильно стежити за ситуацією".

Цьому питанню було приділено увагу і на зустрічі Ради Безпеки ООН, що відбулася майже місяць тому, на якій головувала Естонія.

"Якщо це отримає продовження, ми категорично і рішуче будемо реагувати, координуючи дії, як ми це робили і досі", - сказав міністр.

У 1989 році З'їзд народних депутатів СРСР прийняв постанову "про політичну і правову оцінку радянсько-німецького договору про ненапад від 1939 року", якою депутати засудили цей документ і визнали його недійсним. Депутат Держдуми Росії, голова партії "Родина"" Алєксєй Журавльов наприкінці травня зареєстрував пропозицію скасувати це політичне рішення. Політик стверджує, що воно "не відповідає принципам історичної справедливості і було прийнято в умовах наростаючої політичної нестабільності тих років " і під тиском з боку зовнішніх сил.