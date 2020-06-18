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Сейм Литви засудив спроби Росії переписати історію

Четвер, 18 червня 2020, 18:35

Парламент Литви одноголосно засудив спроби Росії переписати історію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Сейм 106 голосами "за" прийняв резолюцію "Про спроби російської Думи переписати історію і поставити під сумнів основи сучасної цивілізації і міжнародного права".

Так парламент оцінив спробу Держдуми відкликати рішення, яким вона сама тридцять років тому засудила пакт Молотова-Ріббентропа.

Представив резолюцію один з її ініціаторів, член Комітету у закордонних справах Сейму, консерватор Емануеліс Зінгеріс сказав, що цей крок російського парламенту є "сумним і неймовірним результатом російської демократії".

У резолюції наголошується, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту "була б реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів".

У документі Сейм заявляє, що суворо засуджує подібні спроби Росії і оцінює їх як замах на підстави сучасної цивілізації і міжнародного права.

 "Такими діями системного історичного ревізіонізму російська Дума прагне виправдати нинішню агресивну політику Росії і агресію щодо сусідніх держав, поставити під сумнів державність сусідніх країн, грунтуючись на концепціях "ближнього зарубіжжя", "русского мира", "захисту співвітчизників", заявили в Сеймі Литви.

Резолюція також зобов'язує спікера Сейму Віктораса Пранцкетіса підняти питання про розгляд згаданих дій Росії на Держраді з оборони.

Як повідомлялося, до міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.

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