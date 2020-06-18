Сейм Литвы осудил попытки России переписать историю
Парламент Литвы единогласно осудил попытки России переписать историю.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Сейм 106 голосами "за" принял резолюцию "О попытках российской Думы переписать историю и поставить под сомнение основы современной цивилизации и международного права".
Так парламент оценил попытку Госдумы отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.
Представил резолюцию один из ее инициаторов, член Комитета по иностранным делам Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является "печальным и невероятным результатом российской демократии".
В резолюции отмечается, что целью попытки отозвать решение об осуждении пакта "была бы реабилитация как советского, так и нацистского тоталитарных режимов с отрицанием их международных преступлений".
В документе Сейм заявляет, что строго осуждает подобные попытки России и оценивает их как покушение на основания современной цивилизации и международного права.
"Такими действиями системного исторического ревизионизма российская Дума стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних государств, поставить под сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях "ближнего зарубежья", "русского мира", "защиты соотечественников", заявили в Сейме Литвы.
Резолюция также обязывает спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса поднять вопрос о рассмотрении упомянутых действий России на Госсовете по обороне.
Как сообщалось, в министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России через предложение Госдумы об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решение осудить пакт Молотова - Риббентропа.