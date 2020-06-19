В Чехии наибольший ежедневный прирост новых случаев коронавируса за два месяца
В Чехии зафиксирован наибольший однодневный скачок новых случаев инфицирования коронавируса почти за два месяца.
Это показывают данные, обнародованные в пятницу Министерством здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Aktualne.
В четверг, по данным министерства, количество новых случаев составляло 118 - это самый большой ежедневный прирост с 21 апреля. С тех пор, за двумя исключениями, прирост остался ниже 100.
По состоянию на утро пятницы Чехия зарегистрировала 10 283 случая инфицирования, из них почти три четверти выздоровели. 334 человека умерли в связи с заболеванием.
Сейчас в Чехии есть 2506 человек, инфицированных коронавирусом.
В стране с мая начали ослаблять карантинные правила по сдерживанию коронавируса.
18 июня министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что страна переходит от общенациональным ограничительным мерам локализованного подхода и индивидуальной ответственности.
Премьер Чехии настаивает, что всеобщего карантина больше не будет.