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В Чехии наибольший ежедневный прирост новых случаев коронавируса за два месяца

Пятница, 19 июня 2020, 11:47

В Чехии зафиксирован наибольший однодневный скачок новых случаев инфицирования коронавируса почти за два месяца.

Это показывают данные, обнародованные в пятницу Министерством здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Aktualne.

В четверг, по данным министерства, количество новых случаев составляло 118 - это самый большой ежедневный прирост с 21 апреля. С тех пор, за двумя исключениями, прирост остался ниже 100.

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По состоянию на утро пятницы Чехия зарегистрировала 10 283 случая инфицирования, из них почти три четверти выздоровели. 334 человека умерли в связи с заболеванием.

Сейчас в Чехии есть 2506 человек, инфицированных коронавирусом.

В стране с мая начали ослаблять карантинные правила по сдерживанию коронавируса.

18 июня министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что страна переходит от общенациональным ограничительным мерам локализованного подхода и индивидуальной ответственности.

Премьер Чехии настаивает, что всеобщего карантина больше не будет.

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