Прем'єр Чехії: загального карантину більше ніколи не буде

Уряд Чехії більше не буде вводити загальнонаціональні обмеження через коронавірус і закликає не спекулювати на темі можливої ​​другої хвилі епідемії.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш у відповідь на заклики опозиції підготуватися до можливої ​​другої хвилі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Я не розумію, чого хоче від нас опозиція, це ніколи знову не буде загальнонаціональним заходом. Ми не повинні боятися", - сказав Бабіш.

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За його словами, держава готова спостерігати за спалахами епідемії, як, наприклад, зараз в Моравсько-Сілезькому регіоні. "Це місцева інфекція, ми готові до цього", - сказав він.

Бабіш повторив, що не було необхідності створювати спеціальний план, як того вимагала частина опозиції.

У зв'язку з можливим осіннім відновленням захворювання Бабіш нагадав, що лікарі рекомендують щеплення від грипу. "Наше завдання - впоратися з економічною кризою", - додав він.

Нагадаємо, Чехії оголосила про відкриття кордонів з Австрією та Німеччиною сьогодні опівдні, на десять днів раніше, ніж очікувалося.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.

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