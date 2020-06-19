У Грузії дозволили відновити "пригодницький" спорт, семінари й тренінги просто неба

У Грузії в рамках чергового послаблення карантину дозволили проводити деякі освітні та спортивні заходи, якщо вони відбуваються просто неба.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія онлайн", таке рішення сьогодні прийняли на засідання міжвідомчої координаційної ради уряду.

Уряд дозволив відновити заняття "пригодницькими" видами спорту, як рафтинг, каякінг та подібні повітряні чи наземні види спорту, а також семінари й тренінги - якщо вони відбуваються на відкритому повітрі.

При цьому учасники зобов'язані дотримуватися загальних заходів безпеки – дотримуватися безпечної дистанції та одягати маски поряд з іншими людьми.

Нагадаємо, з 8 червня в країні відновили пасажирське транспортне сполучення між містами, почали працювати готелі та пункти обміну валюти, ресторанам дозволили приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках. З 15 червня відновилися залізничні перевезення.

За останню добу в країні виявили 2 нових випадки коронавірусу. Кількість підтверджених випадків з початку епідемії зросла до 895. З них померли 14, одужали – вже 741 осіб.